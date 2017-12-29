38-летнюю «Ниву» оценили в стоимость нового Duster

На российском рынке советские автомобили стали уже приравниваться к коллекционным и в последнее время на рынке стало появляться большое количество объявлений по продаже новых авто, выпущенных при СССР.

Речь конечно не ведётся об автомобилях, которые требуют ремонта, ведь есть на сайтах объявления, в которых продают «классику» СССР без пробега и в новом состоянии.

Недавно на drom.ru выставили на продажу ВАЗ-2121 1979 года выпуска и у нее пробег всего 10 тысяч километров.

«Нива» выкрашена в желтый цвет и под ее капотом стоит 1,6-литровый 75-сильный мотор.

Автомобиль находится в Новосибирске и за него просят 650 тысяч рублей. Для сравнения кроссовер Renault Duster в базовой комплектации стоит 639 тысяч рублей.