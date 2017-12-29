В немецкой компании Audi проводят тестовые испытания купеобразного кроссовера, который не раз был замечен на тестировании на трассе Нюрбургринга, а также во время тестов и на российских дорогах.
Новый кроссовер Audi Q8 снова засняли на видео
На этот раз Audi Q8 засняли на видео во время тестовых испытаний, которые проходят в Индии.
Как уже сообщалось ранее, купеобразный кроссовер был презентован в качестве концепта в начале этого года, а дебют проходил в рамках автомобильного шоу в Детройте.
Позже кроссовер дебютировал и на автосалоне в Женеве. Какая будет моторная гамма у товарной версии модели достоверно не известно.
Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой расположился трехлитровый двигатель и электромотор.
Суммарная отдача установки составляет 449 л.с. Пару силовой установке составляет восьмискоростной автомат.
Уже известно, что серийное производство Audi Q8 поступит в следующем году, а презентация товарной версии состоится в январе или марте 2018 года.