Новый кроссовер Audi Q8 снова засняли на видео

В немецкой компании Audi проводят тестовые испытания купеобразного кроссовера, который не раз был замечен на тестировании на трассе Нюрбургринга, а также во время тестов и на российских дорогах.

На этот раз Audi Q8 засняли на видео во время тестовых испытаний, которые проходят в Индии.

Как уже сообщалось ранее, купеобразный кроссовер был презентован в качестве концепта в начале этого года, а дебют проходил в рамках автомобильного шоу в Детройте.

Позже кроссовер дебютировал и на автосалоне в Женеве. Какая будет моторная гамма у товарной версии модели достоверно не известно.

Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой расположился трехлитровый двигатель и электромотор.

Суммарная отдача установки составляет 449 л.с. Пару силовой установке составляет восьмискоростной автомат.

Уже известно, что серийное производство Audi Q8 поступит в следующем году, а презентация товарной версии состоится в январе или марте 2018 года.

