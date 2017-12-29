Определены потенциальные производители автомобилей «Кортеж»

На «Соллерс» возложили обязанность не только продвигать продажи и обслуживать автомобили проекта Кортеж, но также и производить их, если площадка «НАМИ» не будет справляться с выпуском.

Как сказал глава Минпромторга Денис Мантуров:

«По мере увеличения спроса мы готовы будем передавать автомобили «Кортеж» на площадки «Соллерса».

Стоит отметит, что производственная площадка «НАМИ» способна выпускать до 300 автомобилей из проекта «Кортеж».

Напомним первая партия автомобилей «Кортеж» будет сдана ФСО с 25 по 29 декабря этого года.

Она будет состоять из 16 экземпляров авто, однако какие именно это будут машины неизвестно, ведь проект предусматривает выпуск седана, лимузина, внедорожника, а также минивэна.

До конца 2018 года будет передано в ФСО 70 автомобилей.