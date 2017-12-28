Как выбрать зимние шины для автомобиля

Когда надо менять летние шины на зимние. В кодексах Российской Федерации не сказано ничего касательно смены шин при смене погоды. Большинство автовладельцев начинают менять шины в районе октября-ноября, когда температура резко начинает снижаться до нуля.

Но вот задуматься о покупке зимней резины стоит летом, тогда и стоимость вас порадует, и выбор, и по наступлению зимы не будет лишней спешки и суеты.

Виды зимних покрышек и их описание

Зимняя резина имеет весьма сложное устройство. Основная их составляющая – это протектор, состоящий из износоупорного каучука. База проводит соединение между протектором и внутренними слоями покрышки. Она несет ответственность за сглаживание толчков от ухабистостей дороги и снижение сопротивления мотания автомобиля в целом.

Шипованная зимняя резина

Эти шины предназначены только для езды по заледенелой дороге. Ни в коем случае нельзя ездить на них по чистому асфальту. Из этого выйдет только то, что вы просто испортите всю резину. При этом такой вид покрышек сильно портит качество дороги, а в нашей стране дороги всегда и так оставляют желать лучшего. На шипованной резине не стоит сильно разгонять машину и перегружать ее.

По снегу и сугробам эта резина едет легко, но автомобиль перегружен, то разгоняться будет сложнее, а также тормозить необходимо как можно более внимательно и осторожно. Отличный водоотвод, сквозь воду идет уверенно, не скользит и не уходит из-под контроля.

Не шипованная зимняя резина

Существует два подвида этой резины – это скандинавского класса и европейского класса. Резина европейского класса подготовлена для езды по мокрой дороге. А вот скандинавский класс – это идеальный вариант для водителей России. Такие шины разработаны для езды по заснеженной трассе. Подробнее читайте отзывы о шинах, где есть детальный обзор и комментарии автовладельцев.

Зимняя резина б\у

Это эконом – вариант. Для тех, кто планирует «прокатать» резину только один зимний сезон.

Полезная информация

Важно: зимние шины, в идеале, должны быть использованы не более чем 3-4 сезона. И лучше всего «переобуваться», когда уже наступят морозы, чтобы лишний раз не «убивать» свои покрышки.

Использование «внесезонки»

Такой вид покрышек, если вообще, это можно назвать отдельным видом, более востребован за границей, в Европе, так как суровые российские зимы отказываются принимать «внесезонку». В России, если водители не самоубийцы, они должны понимать, что в природе есть только зимние шины и летние. Это и безопаснее, и практичнее, и выносливее.