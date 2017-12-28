Российские дизайнеры подготовили рендерные изображения с новым Lada 4×4 «Нива». Независимые дизайнеры портала Колеса.ру решили подготовит рендеры с предполагаемой внешностью обновленного внедорожника.
В Сети появились рендеры новой трехдверной Lada 4×4 «Нива»
28.12.2017 13:36
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На компьютерной визуализации художники показали своё видение новинки, причем создавалась внешность модели без учета слухов про Х-стиль.
По некоторым данным, новый Lada 4×4 в трехдверном исполнении может быть выполнен в новом фирменном стиле Lada, но дизайнеры решили использовать в новом Lada 4×4 «Нива» дизайн оригинальной модели, но с изменениям.
Стоит отметить, что это всего лишь рендерные изображения и они не имеют ничего общего с планами АвтоВАЗа.
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