В Сети появились рендеры новой трехдверной Lada 4×4 «Нива»

На компьютерной визуализации художники показали своё видение новинки, причем создавалась внешность модели без учета слухов про Х-стиль.

По некоторым данным, новый Lada 4×4 в трехдверном исполнении может быть выполнен в новом фирменном стиле Lada, но дизайнеры решили использовать в новом Lada 4×4 «Нива» дизайн оригинальной модели, но с изменениям.

Стоит отметить, что это всего лишь рендерные изображения и они не имеют ничего общего с планами АвтоВАЗа.