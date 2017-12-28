Названа дата премьеры нового поколения хэтчбека Volvo V40

Специалисты Volvo работают над проектом по созданию нового, третьего по счету поколения хэтчбека Volvo V40. Между тем представители марки назвали дату премьеры нового поколения хэтчбека Volvo V40.

Согласно данным, полученным от представителей компании, новый Volvo V40 будет представлен в 2019 году, а на рынок он выйдет в 2019 или 2020 году.

У новой генерации модели появится помимо стандартных двигателей, полностью электрическая силовая установка.

Третье по счету поколение получит дизайн, выполненный в стилистике прошлогоднего прототипа Volvo 40.2, а в его основе расположится платформа СМА.

Для модели Volvo V40 в электрической версии, как и для других электрокаров компании будет доступно два аккумулятора различной емкости, о чем сегодня уже сообщалось.

По предварительной информации запас хода электрического Volvo V40 будет порядка 400 км минимум.