Компания SWM опубликовала первый тизер своего нового кроссовера

Малоизвестная на российских просторах компания SWM показала тизер своей новой модели и в этот раз автопроизводитель, принадлежащий Brilliance, решил выпустить кроссовер.

Марка SWM была создана компаниями Brilliance и Shineray Motorcycle Company, и пока в ее модельном ряду есть два компактвэна и они предлагаются исключительно на китайском рынке.

Точное название новой модели пока не называется, и пока проходит под заводским индексом S402. Дата презентации и подробности про кроссовер пока не называют.

Предположительно «паркетник» будет переднеприводным и это в первую очередь связано не только с низкой ценой, но также и с тем что китайские клиенты не очень сильно жалуют полноприводные кроссоверы.