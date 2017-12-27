Tesla Model 3 на дороге превысила заявленную максимальную скорость

Один из первых клиентов, который получил электрокар Tesla Model 3, решил проверить его возможности и разогнал седан до максимальной скорости.

По заявлению автопроизводителя Model 3 получил максимальную скорость 224 километра в час, но владелец электрокара на дороге смог превысить максимальный заявленный порог.

На видео опубликованном на странице Tesla Model 3 Road Trip видно как электрокар разгоняют на прямой до 228 км/ч.

Напомним, силовая установка электрического «бюджетного» седана состоит из 262-сильного электромотора и комплекта батарей 80,5 киловатт-часа. Базовая версия Tesla Model 3 оценивается от 35 тысяч долларов.