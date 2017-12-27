На территории Китая состоялась презентация нового китайского кроссовера, габариты которого сопоставимы с Porsche Macan. Новинка носит название Roewe Marvel X и она оснащена электрической силовой установкой.

Китайская Roewe представила двухмоторный кроссовер Marvel X, габариты которого составляют 4678/1919/ 1616 мм. Расстояние между осями – 2800 мм. Вес электрокара 1759.

Силовая установка состоит из двух электродвигателей, один из которых располагается на передней оси, а второй приводит в движение заднюю ось.

Мощность двигателя, расположенного на передней оси составляет 116 лошадиных сил, а второй выдает 71 л.с.

Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Больше подробностей производитель не раскрыл, но было отмечено, что за пределы Китая новинка не выберется.