SsangYong приступил к финальным тестированиям обновленного кросс-вэна Stavic и эту модель без камуфляжной пленки заметили фотошпионы.
Появились первые снимки обновленного кросс-вэна SsangYong Stavic
27.12.2017 16:27
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Сообщается, что обновлённая версия Stavic уже скоро будет представлена и она получит 2,2-литровый 178-сильный дизельный мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом.
В Китае обновленная версия Stavic начнет продаваться уже под другим названием и по данным инсайдеров она в дилерские центры поступит под именем Korando Turismo.
В этой модели применили новый дизайн, который был позаимствован у Rexton 2018-го модельного года. Дата презентации и старт продаж SsangYong Korando Turismo пока не называются.
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