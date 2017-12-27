Появились первые снимки обновленного кросс-вэна SsangYong Stavic

SsangYong приступил к финальным тестированиям обновленного кросс-вэна Stavic и эту модель без камуфляжной пленки заметили фотошпионы.

Сообщается, что обновлённая версия Stavic уже скоро будет представлена и она получит 2,2-литровый 178-сильный дизельный мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом.

В Китае обновленная версия Stavic начнет продаваться уже под другим названием и по данным инсайдеров она в дилерские центры поступит под именем Korando Turismo.

В этой модели применили новый дизайн, который был позаимствован у Rexton 2018-го модельного года. Дата презентации и старт продаж SsangYong Korando Turismo пока не называются.