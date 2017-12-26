В компании Aston Martin намерены отправить на ремонт свои автомобили. Отзывную кампанию производитель намерен провести в начале следующего года.

Как сообщается, около 5,5 тыс. спорткаров Aston Martin отправят на ремонт из-за проблем в трансмиссии и с электропроводкой.

В моделях DB9, DBS, Rapide, Virage есть вероятность не срабатывания режима парковки, из-за чего автомобиль может начать движение и спровоцировать ДТП.

Такая проблема может быть в автомобилях, которые сошли с конвейера в период с 2009 по 2016 год.

В автомобилях DB9 и DBS выявили возможные проблемы с кабелями для подключения аккумуляторов, которые могут привести к возгоранию.

Отзыв стартует в США с 1 февраля 2018 года.