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Компания Renault в Москве прекратила выпуск автомобилей с 25 декабря

Новости
25.12.2017 20:28
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Французский автопроизводитель приостановил производство своих автомобилей на московском заводе.

Как сообщается в пресс-релизе марки Renault, предприятие приостановило производство с 25 декабря и простой будет продолжатся до 8 января 2018 года.

Весь коллектив российского предприятия отправился в корпоративный отпуск на период новогодних праздников.

Напомним, что на заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano.

 

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