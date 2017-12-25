Компания Renault в Москве прекратила выпуск автомобилей с 25 декабря

Французский автопроизводитель приостановил производство своих автомобилей на московском заводе.

Как сообщается в пресс-релизе марки Renault, предприятие приостановило производство с 25 декабря и простой будет продолжатся до 8 января 2018 года.

Весь коллектив российского предприятия отправился в корпоративный отпуск на период новогодних праздников.

Напомним, что на заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano.