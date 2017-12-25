Французский автопроизводитель приостановил производство своих автомобилей на московском заводе.
Компания Renault в Москве прекратила выпуск автомобилей с 25 декабря
25.12.2017 20:28
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Как сообщается в пресс-релизе марки Renault, предприятие приостановило производство с 25 декабря и простой будет продолжатся до 8 января 2018 года.
Весь коллектив российского предприятия отправился в корпоративный отпуск на период новогодних праздников.
Напомним, что на заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano.
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