Дилеры марки DS начали продажи обновленного кроссовера DS 6

Автомобильная марка DS на китайском рынке начала продажи обновленной версии своего роскошного кроссовера DS 6. Модель в отличие от предшественника получила изменения во внешности, салоне и списке оборудования.

Так, рестайлинговый DS 6 получил обновленный передний и задний бамперы, оптику, фары со светодиодной технологией, новые колесные диски размером 18 дюймов, а также панорамную крышу.

В салоне производитель установил новую информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, а также новый блок управления климатом.

В списке оборудования стал доступен адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений. Моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена 1,6 и 1,8-литровыми агрегатами мощностью 167 и 204 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается шестискоростной автомат, который работает в паре с переднеприводной системой.

В базовой комплектации кроссовер обойдется по цене от 207 тысяч юаней или чуть более 1,8 миллиона рублей.