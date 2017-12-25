В компании KIA рассказали про продажи автомобилей с пробегом по программе «KIA Уверен», и по результатам 11 месяцев дилеры марки реализовали 4444 авто, которые получили сертификат по программе «KIA Уверен».
В 2017 году KIA продала 4 444 авто по программе «KIA Уверен»
25.12.2017 20:27
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В прошлом месяце продажи авто с пробегом составили 453 единицы, а это на 7% больше чем в прошлом году.
За период январь-ноябрь российские дилеры марки, которые подключены к программе «KIA Уверен», передали клиентам 4444 авто с пробегом.
Как передают в пресс-центре, в 2017 году продажи автомобилей с пробегом по фирменной программе выросли на 106%.
Также в ноябре к программе «KIA Уверен» были подключены еще 2 дилера и теперь в РФ их работает 66.
Напомним, что все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 120 тыс. км или 4 лет.
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