В 2017 году KIA продала 4 444 авто по программе «KIA Уверен»

В компании KIA рассказали про продажи автомобилей с пробегом по программе «KIA Уверен», и по результатам 11 месяцев дилеры марки реализовали 4444 авто, которые получили сертификат по программе «KIA Уверен».

В прошлом месяце продажи авто с пробегом составили 453 единицы, а это на 7% больше чем в прошлом году.

За период январь-ноябрь российские дилеры марки, которые подключены к программе «KIA Уверен», передали клиентам 4444 авто с пробегом.

Как передают в пресс-центре, в 2017 году продажи автомобилей с пробегом по фирменной программе выросли на 106%.

Также в ноябре к программе «KIA Уверен» были подключены еще 2 дилера и теперь в РФ их работает 66.

Напомним, что все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 120 тыс. км или 4 лет.