Американцы протестировали легендарный грузовик ГАЗ-66

Павел Суслов продолжает свою популярную серию тестов легендарных русских автомобилей в США и как всегда с ним американцы Пол и Джей Ти, которые уже познакомились с российской легковой классикой.

В этот раз Павел Суслов пригласил своих друзей на тест-драйв полноприводного ГАЗ-66, который американцев поразил больше всего.

Сев в кабину ГАЗ-66 Джей Ти пришел в ужас, увидев, что рычаг переключения передач на автомобиле находится сзади:

«Это просто неправильно и неудобно» — сказал Пол.

В целом тестирование ГАЗ-66 было столь же увлекательным для друзей Павла как и знакомство с другими моделями, на которых до сих пор ездят в России.