Павел Суслов продолжает свою популярную серию тестов легендарных русских автомобилей в США и как всегда с ним американцы Пол и Джей Ти, которые уже познакомились с российской легковой классикой.
Американцы протестировали легендарный грузовик ГАЗ-66
24.12.2017 22:44
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В этот раз Павел Суслов пригласил своих друзей на тест-драйв полноприводного ГАЗ-66, который американцев поразил больше всего.
Сев в кабину ГАЗ-66 Джей Ти пришел в ужас, увидев, что рычаг переключения передач на автомобиле находится сзади:
«Это просто неправильно и неудобно» — сказал Пол.
В целом тестирование ГАЗ-66 было столь же увлекательным для друзей Павла как и знакомство с другими моделями, на которых до сих пор ездят в России.
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