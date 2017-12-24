За последних несколько дней новое поколение «пятидверки» Kia cee’d неоднократно попалось фотошпионам, и эту модель даже заметили на тестах в России.
Новое поколение Kia cee’d рассекретили на снимках без камуфляжа
24.12.2017 22:42
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Но вчера ресурс Motograph на своих страницах опубликовал шпионские фотографии Kia cee’d без камуфляжной пленки.
Как можно увидеть на фотографиях в модели будет внесено очень много изменений, и ее внешность будет соответствовать новому корпоративному стилю Kia.
По последним данным, которые пока не получили официального подтверждения, в новом семействе Kia cee’d не будет трехдверного варианта хэтчбека, вместо него компания решила выпустить лифтбек, который получит внешность выполненную в стиле не так давно представленного концепта Proceed.
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