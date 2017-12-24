Снимки «прокачанной» версии Maxus T60 опубликованы в Сети‍

Специалисты компании SAIC готовят новую версию для пикапа Maxus T60. Накануне в Сети появились первые шпионские снимки «прокачанной» версии пикапа Maxus T60, которая отличается во внешности от обычного варианта модели.

Так, у модели появилась лебедка, массивный передний бампер и усиленный задний. Также автомобилю предложат защитный пластиковый обвес, расширители колесных арок, багажник на крыше и другое.

По информации китайских СМИ, в движение «прокачанная» версия будет приводится турбированным дизельным мотором объёмом 2,8 литра и мощностью 150 л.с.

В качестве трансмиссии будет предложен шестискоростной автомат или механика. В продажу новая версия пикапа поступит в следующем году.