Ульяновские власти в 2018 году закупят 150 машин УАЗ «Профи»

Более сотни автомобилей УАЗ «Профи» ульяновские власти намерены закупить для нужд коммунальных предприятий региона. Власти Ульяновской области закупят 100-150 автомобилей УАЗ «Профи», о чем рассказал губернатор области.

Уточняется, что закупка от 100 до 150 автомобилей УАЗ «Профи» планируется в следующем году. К слову в ближайшие дни в регионе должна состояться презентация машины.

Стоит отметить, что до конца этого года УАЗ намерен реализовать две тысячи УАЗ «Профи», серийное производство которого стартовало в начале осени.

К слову именно с этим автомобилем компания намерена увеличить экспорт в Белоруссию до 60%. Напомним, что в октябре УАЗ представил грузовик УАЗ «Профи» для перевозки заключенных.