Тюнинг-ателье Underground Racing решили доработать суперкар Lamborghini Aventador SV Roadster. Тюнеры решили, что мощность двигателя в автомобиле недостаточна, в связи с чем они разработали пакет доработок.

Стандартный двигатель в модели выдает 740 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составляет 690 л.с.

При этом тюнеры увеличили мощность суперкара Lamborghini Aventador увеличили до 1 500 л.с. Правда отмечается, что показатель в 1 500 л.с. достигается только при использовании гоночного топлива, тогда как при работе двигателя на обычном бензине, мощность двигателя достигнет показателя 1 250 л.с.

Двигатель Lamborghini Aventador оснастили новыми элементами, а также изменили настройки в электронном блоке управления двигателем.

К сожалению о динамических характеристиках специалисты Underground Racing не рассказали.