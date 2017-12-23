Российские продажи автомобилей марки Mitsubishi показывают неплохой рост по итогам не только ноября, но и 11 месяцев текущего года. Так, продажи автомобилей Mitsubishi в России в ноябре выросли на 123% до 2 541 проданных единиц.

За период с начала года дилеры марки реализовали 17 130 авто, что больше на 16,5%.

Лидером по продажам среди моделей компании в ноябре стал Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом в количестве 1 522 единиц, что на 58% больше.

На втором месте расположился Mitsubishi Pajero Sport с результатом 828 проданных экземпляров, что больше на 568%.

Еще в прошлом месяце было продано 165 кроссоверов и 26 Mitsubishi Pajero.