Составлен ТОП-10 самых популярных авто с пробегом в Москве

Российские аналитики подготовили рейтинг самых востребованных автомобилей на вторичном рынке в Москве по итогам ноября. За отчётный период в столице было продано 28 254 автомобиля с пробегом, что на 25,3% больше.

Иномарок в Москве было продано в количестве 24 166 единиц, что больше на 21%, а отечественных легковушек соответственно продали в количестве 4079 ед.

Возглавил ТОП-10 самых популярных авто с пробегом в Москве Ford Focus, который показал результат 850 проданных авто, что на десять процентов больше.

Вторая строчка досталась Hyundai Solaris. Москвичи в ноябре купили 681 седан, что на 23,6% больше. Toyota Corolla с пробегом стала третьей самой востребованной модель на вторичном рынке Москвы с показателем 650 проданных экземпляров, что больше на 361%.

Подержанные Skoda Octavia и KIA Rio расположились в первой пятерке с результатом 625 и 500 проданных единиц.

Во второй пятерке расположились: Toyota Camry (500 шт.), «Опель Астра» (381 шт.), Mercedes-Benz E-Класса (371 шт.), KIA Cee’d (359 шт.) и LADA 2114 (349 шт.).