Пикап Nissan Titan получит спецпакет Midnight Edition

На рынке США для пикапа Nissan Titan и его модификации Titan XD стали предлагать специальный пакет Midnight Edition.

Новый пакет доступен для комплектаций SV и SL и в «полуночный» пакет входять черные 20-дюймовые колесные диски, затемнёная оптика и черные корпуса боковых зеркал, черные дверные ручки и бампера. Пакет доступен для версий с полным приводом и заднеприводных вариантов.

Версии SV и SL предлагаются с 390-сильным мотором объёмом 5,6-литра. Версия Titan XD с пакетом Midnight Edition доступна только с турбированным дизельным мотором объёмом 5,0-литров мощностью 310 л.с.

Стоит отметить, что пакет Midnight Edition можно сочетать не только с черным цветом кузова, но также еще и окрасом Gun Metallic и Pearl White.

Стоимость пакета составляет 1 250 долларов, что в пересчёте на рубли — 73 200. Минимальная стоимость пикапа доступного для заказа с опциональным пакетом составляет в 38 370 долларов (2,2 млн рублей).