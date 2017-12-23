Замена резины для автомобиля

Какие бы вы не покупали качественные покрышки, их все равно со временем требуется менять. Причин по смене резины бывает много. Они могут износиться или нужно менять шины по сезону.

Заменить шины можно и самостоятельно, и здесь нет никаких проблем. Но тут стоит учитывать, что если допустить оплошность, выполняя такую работу, то это может привести в дальнейшем к печальным последствиям. Сегодня купить шины в СПб можно по привлекательным ценам.

Как заменить покрышку на автомобиле?

В данном случае есть ряд правил:

Прежде всего, нужно определиться с типом покрышек для вашей машины и сделать правильный выбор.

Требуется хорошо изучить параметры резины и выбирать только те покрышки, которые рекомендует их производитель.

Если приобретаются новые покрышки, то у них должны быть такие же характеристики относительно нагрузки и выносливости, как и на старых.

Новые шины нужно правильно накачать. На любой резине, как правило, есть информация о нужном давлении.

Стоит учитывать соответствие покрышек с дисками.

Основные правила при смене резины

Нужно иметь в виду, что шины, которые вы устанавливаете на свой автомобиль, должны иметь те размеры, какие указаны в инструкции от завода-производителя. Покрышки должны иметь определенный индекс скорости. Узнать такую информацию можно у автомобильного дилера.

Если сильно накачать шины, то это может негативно повлиять на управляемость авто. Необходимо уделить внимание и дискам, так как они имеют свои посадочные параметры, которые предусмотрены заводом-изготовителем.

Обычно на всех видах машин передние шины быстрее приходят в негодность, чем задние. Некоторые автовладельцы в этом случае стараются «схитрить» и поменять только лишь первые. Они считают, что задние могут еще прослужить несколько сезонов.

Но таким автолюбителям можно посетовать, что безопасным будет движение автомобиля, если все 4 колеса имеют одинаковый протектор. Если это не учитывать, то машина может потерять управление на дороге. Так что не стоит здесь «изобретать велосипед», а купить полный комплект шин для авто.

Если у вас не хватает средств для того чтобы заменить все 4 покрышки, то можно это сделать поэтапно. К примеру, меняете сначала переднюю пару шин. После этого через какое-то время можно сделать замену и задним колесам. К тому же затягивать с заменой задней резины не нужно, так как в этом случае есть опасность заноса машины.

Вывод: Чтобы не допустить аварию на дороге из-за разрыва колеса, требуется не только проверять износ шин, перед тем как сесть в авто, но и своевременно производить замену резины. Только в таком случае можно гарантировать безопасность при движении автомобиля по дороге.