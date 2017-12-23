Как проводится «растаможка» автомобилей?

Сегодня, наверное, нет такого автолюбителя, который побывал бы за рубежом и не обратил внимания на то, что цена на машины в Европе намного ниже, чем в нашей стране. Такую же и особенность можно увидеть, если посетить зарубежные сайты по продаже авто.

И неудивительно, что у большинства автолюбителей появляется желание купить новое транспортное средство за границей со многими опциями. Некоторые хотят сменить класс своего авто на более высокий. Сейчас узнать подробнее про растоможку товаров в Украине можно на сайте rastamozhka.com.

Правила выбора автомобиля

Прежде чем покупать авто нужно сначала определиться с тем, какой автомобиль вам нужен и если соблюдать ряд правил, то можно не остаться внакладе.

Лучше всего зайти в интернет и узнать цены на ту модель, которая вас интересует в том городе, где вы проживаете. Далее стоит узнать стоимость авто за границей и прибавить цену на растаможку. Необходимо учитывать услуги перегонщика. Сколько понадобится горючего.

Стоит учесть, что сумма оплаты здесь имеет прямую зависимость от размера пошлин на таможне. Это касается физических лиц.

Варианты приобретения авто за рубежом?

Сюда можно отнести:

Покупка авто через посредника.

Приобретение машины за рубежом.

Растаможка брокерскими компаниями.

Есть и вариант покупки в Украине нерастаможенного автомобиля.

Здесь можно сразу сказать, что цена на таможенные услуги обычно зависит от объема двигателя машины. Учитывается и ее год выпуска. По некоторым подсчетам специалистов самыми дешевыми сейчас являются авто, у которых возраст бывает не больше 5 лет. Объем двигателя должен быть не более 2л.

Что касается стоимости растаможки, то она бывает разной. К примеру, если кто-то решил купить машину для личных целей, то цена на растаможку будет небольшой. Для тех же, кто занимается перепродажей автомобилей – она будет высокой. Более того, в данном случае автомобиль для физических лиц обойдется намного дешевле, чем для юридических лиц.

Вывод: В данном случае конечную стоимость могут формировать такие показатели: это, прежде всего возраст авто – то есть учитывается ее побег. Например, если у машины пробег составляет более 5 лет, то чтобы растоможить автомобиль необходимо будет заплатить большую сумму денег. Учитывается категория и класс автомобиля.

Стоит особо отметить, что растаможка будет выгодной не для всех транспортных средств. Она нужна только в том, случае, когда конечная стоимость машины в Украине будет намного выше, чем стоимость авто купленного за рубежом и растаможенного на границе.