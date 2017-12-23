Продажи автомобилей на украинском рынке выросли на 1,3%

В прошлом месяце положительная динамика продаж автомобилей на украинском рынке немного просела и в ноябре прирост составил всего 1,3%. В количественном выражении показатель продаж авто в Украине составил 7 600 авто.

За период с начала года объём реализованных авто на рынке составил 71 600 автомобилей, а это на 26,2% больше.

В ноябре больше всего автомобилей в Украине продал автопроизводитель Renault, который стал лидером вреди других компаний с результатом 835 реализованных авто, что на 6,6% меньше прошлогодних результатов.

Второе место досталось компании Тойота, которая также демонстрирует отрицательную динамику. Продажи марки в ноябре составили 816 ед., что на 0,6% меньше.

Третьей место достается компании Skoda, которая реализовала 608 автомобилей, что на 23,3% больше. Volkswagen и KIA расположились в пятерке самых продаваемых с результатом 543 и 477 ед. Самой популярной моделью на рынке все также остается KIA Sportage.