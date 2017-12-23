Журналисты в Чикаго выбрали лучшие авто 2017 года

Специалисты определили победителей в шести номинациях:

«Самый лучший автомобиль»

«Спортивный автомобиль»

«Лучший седан»

«Лучший кроссовер»

«Лучший семейный автомобиль»

«Лучший пикап»

Издание «Новости Чикаго» в 2017 году протестировало несколько сотен автомобилей и больше всего журналистам понравился Aston Martin DB11 V8, который удостоился номинации самый лучший автомобиль года.

Среди седанов выл выбран Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, который на самом деле получил большое количество положительных отзывов во всем мире. Лучшим кроссовером назвали Volvo XC60, а пикапом года стал Ford F-150 Raptor.

Лучшим спортивным авто оказался Mazda MX-5 Miata RF, у которого перед остальными конкурентами есть большое преимущество – это цена. И в последней номинации «Семейный автомобиль» победителем стал гибридный кроссовер Kia Niro Touring.